Salah, Bodrum\'da Tatil Yapıyor

Premier Lig'de Liverpool formasıyla şampiyonluk yaşayan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, tatil rotası olarak Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'u tercih etti.

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, sezonun yorgunluğunu Bodrum'un eşsiz koylarında attı. Yaklaşık 1 haftadır ilçede adım atmadık yer bırakmayan Salah, mavi turdan, lüks restoranlara kadar Bodrum'un sunduğu tüm güzelliklerin tadını çıkardı.

Yıldız futbolcunun, Bodrum tatili sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Salah'ın Bodrum'u tercih etmesi, ilçenin dünya çapındaki cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi. - MUĞLA