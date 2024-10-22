Salihli'de Bilek Güreşi Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Salihli'de Bilek Güreşi Şampiyonası Düzenlendi

Salihli\'de Bilek Güreşi Şampiyonası Düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı haftasında Salihli'de 102 öğrenci katılımıyla bilek güreşi turnuvası yapıldı.

22.10.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında bilek güreşi şampiyonası düzenlendi.

Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuva, 50.Yıl Ortaokulu Spor Salonu'nda yapıldı.

42'si kız olmak üzere toplam 102 öğrencinin katıldığı turnuva genç kızlar ve genç erkekler olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi. Kızlar sağ kolda 45 kiloda Aybüke Kahraman, 50 kiloda Reyye Bekret, 55 kiloda Firdevs Darı, 60 kiloda Hira Nur Dirgen, 65 kiloda Ecrin Özkul, 70 kiloda Güldane Gültekin, 75 kiloda Mürüvet Özkan, kızlar sol kolda 45 kiloda Gamze Efe, 50 kiloda Reyye Bekret,, 55 kiloda Firdevs Darı, 60 kiloda Hira Nur Dirgen, 65 kiloda Emine İzil Atay, 75 kiloda Seher Yalnıç, erkekler sağ kolda 50 kiloda Zeki Doğan, 55 kiloda Şiyabend Yılmaz, 60 kiloda Oğulcan Göktuğ Akgül, 65 kiloda Tunahan Öz, 70 kiloda Aras Avcu, 75 kiloda Eren Kocabıyık, 80 kiloda Arda Yılmaz, +80 kiloda Deniz Dümbek, erkekler sol kolda 50 kiloda Zeki Doğan, 55 kiloda Onur Çavdar, 60 kiloda Oğulcan Göktuğ Akgül, 65 kiloda Tunahan Öz, 70 kiloda Cevdet Uçar, 75 kiloda Eren Kocabıyık, 80 kiloda Arda Yılmaz ve +80 kiloda Deniz Dümbek birinci oldu. Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalyaları düzenlenen törenle verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, dereceye giren öğrencileri tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Salihli, manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salihli'de Bilek Güreşi Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
20:01 Olay iddia Bahçeli’nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP’ye geçiyor Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor
10:54 Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan’a salladı Kerem Aktürkoğlu canlı yayında Mert Hakan'a salladı
10:53 15 Temmuz’da 42 şehit veren Özel Harekat’tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj 15 Temmuz'da 42 şehit veren Özel Harekat'tan teröristbaşının ölümü sonrası çarpıcı mesaj
10:48 Aleyna Kalaycıoğlu’nun kardeşi doktor kurbanı olmuş Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi doktor kurbanı olmuş
10:35 Arjantin’de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
10:26 Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK’dan para almak Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesinin amacı bebekleri öldürmek değil, SGK'dan para almak
10:13 ABD’de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı ABD'de park alanında bekleyen uçağın motoru, bagaj aracını yutup parçalara ayırdı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 03:50:19. #1.12#
SON DAKİKA: Salihli'de Bilek Güreşi Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.