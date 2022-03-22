Şampiyon Pursaklar - Son Dakika
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Şampiyon Pursaklar

22.03.2022 11:24
Şampiyon Pursaklar

2. Lig Play Off mücadelelerinde gruptan 2. sırada çıkan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, finalde Hisar Spor Kulübü'nü 6-5 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi.

2. Lig Play Off mücadelelerinde gruptan 2. sırada çıkan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, finalde Hisar Spor Kulübü'nü 6-5 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi.

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Trabzon'da yapılan Erkekler 2. Lig Play-Off mücadeleleri final karşılaşmasında Hisar Sporu mağlup ederek 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Başkan Ertuğrul Çetin, Trabzon'daki final karşılaşmasında takımın başında yer alan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Tolga Ataş'ı arayarak takımın almış olduğu tarihi başarından dolayı sporcuları tebrik etti.

"Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye var gücümüzle devam edeceğiz"

Spora ve sporun geleceğine yapılan yatırımların meyvesini toplamaya başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "2. Lig Play Off mücadelelerinde gruptan 2. sırada çıkan Pursaklar Belediye Spor Kulübü Erkek Hokey Takımı, Play Off mücadelesinde finalde Hisar Spor Kulübü'nü 6-5 mağlup edip, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Sporun her dalında geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye var gücümüzle devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Şampiyon Pursaklar
Şampiyon Pursaklar

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Kaynak: İHA

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