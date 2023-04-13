Manchester City hezimetinin ardından Bayern Münih soyunma odasındagerginlik! Mane, Sane'ye yumruklarla saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester City hezimetinin ardından Bayern Münih soyunma odasındagerginlik! Mane, Sane'ye yumruklarla saldırdı

13.04.2023 14:50

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e deplasmanda 3-0 yenilen Bayern Münih'te karşılaşmanın ardından soyunma odası birbirine girdi. Senegalli Sadio Mane, kendisiyle konuşma biçiminden rahatsız olduğunu dile getirdiği takım arkadaşı Sane'ye yumruk attı. Sinirden gözü dönen Mane'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

Manchester City'e Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te soyunma odası savaş alanına döndü.

MANE, SANE'Yİ DÖVDÜ

Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Sadio Mane ile Leroy Sane arasında soyunma odasında ciddi bir tartışma yaşandı. Olaylar kısa süre içerisinde alevlenirken Mane, Sane'ye yumruk attı.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR TUTTU

Mane'nin Sane'ye kendisiyle konuşma biçimden rahatsız olduğu için yumruk attığı belirtildi. Sinirden adeta gözü dönen Mane'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

YORUMLAR
500
Alman basını detayları aktardı! Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısı 25 milyon euroluk teklifle çalınacak Alman basını detayları aktardı! Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısı 25 milyon euroluk teklifle çalınacak Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hat safhada! Haaland yine tarihe geçti Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hat safhada! Haaland yine tarihe geçti

Bayern Münih, Leroy Sane, sadio mane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester City hezimetinin ardından Bayern Münih soyunma odasındagerginlik! Mane, Sane'ye yumruklarla saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 James Rodriguez, Yunanistan'da tutunamadı! Kolombiyalı yıldız, Olympiakos'tan ayrıldı
15:46 Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den bomba iddia: Yeşil Sol Parti seçime sokulmayacak
15:45 Yunanistan macerası kısa sürdü! Olympiakos, James Rodriguez'in sözleşmesini feshetti
15:28 Yazar Şengül Boybaş'ın Atiye dizisine açtığı dava reddedildi
15:24 AVM'de pes dedirten görüntü! Genç kadının fırlattığı ürünleri kapabilmek için yerlerde sürüklendiler
15:18 TFF, Avrupa Şampiyonası için başvuruda bulundu! UEFA'ya sunulan listede İzmir ve Vodafone Park yer almadı
15:12 TFF, Avrupa Şampiyonası için adaylık dosyasını UEFA'ya sundu! İzmir ve Vodafone Park listede yok
14:57 21 yıllık ahde vefa! Erdoğan'ı siyasi yasaktan kurtarmak için kendini feda eden Mervan Gül, 1. sıradan aday gösterildi
15:08 2 yıl aradan sonra suskunluğu sona erdi! Şebnem Ferah'dan doğum gününe özel paylaşım
15:06 İmamoğlu, Kerem Kınık'a tepki gösterdi: Görevden alındığı anda kan bağışları hızla artacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2023 16:14:12. #1.12#
SON DAKİKA: Manchester City hezimetinin ardından Bayern Münih soyunma odasındagerginlik! Mane, Sane'ye yumruklarla saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement