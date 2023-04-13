Manchester City'e Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te soyunma odası savaş alanına döndü.
Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Sadio Mane ile Leroy Sane arasında soyunma odasında ciddi bir tartışma yaşandı. Olaylar kısa süre içerisinde alevlenirken Mane, Sane'ye yumruk attı.
Mane'nin Sane'ye kendisiyle konuşma biçimden rahatsız olduğu için yumruk attığı belirtildi. Sinirden adeta gözü dönen Mane'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
Son Dakika › Spor › Manchester City hezimetinin ardından Bayern Münih soyunma odasındagerginlik! Mane, Sane'ye yumruklarla saldırdı - Son Dakika