Cupa Sudamericana finalinde, Arjantin'in Racing Club takımı Brezilya temsilcisi Cruzeiro'yu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ancak maça damga vuran olay, bir Racing taraftarının maça dedesinin kafatasıyla gelmesiydi.
Paraguay'ın başkenti Asunción'da oynanan maçta, taraftar kafatasını öperek, "Bu benim büyükbabam Valentín Aguilera. O benim aşkım, Racing benim aşkım ve dedemin de aşkıydı," dedi.
Spikerin, "Kapı kontrolünden bir insan kafatasıyla nasıl geçtin?" sorusuna taraftar, "Onu inancımla, Racing'e olan sevgimle geçirdim, o kendi kendine geçti," diye cevap verdi. Spiker, bu durumu "Futbola duyulan tutkunun ölüm sınırlarını bile aştığının kanıtı" olarak yorumladı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi - Son Dakika
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