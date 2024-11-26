Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi

Spor

Cupa Sudamericana finalinde, Arjantin'in Racing Club takımı Brezilya temsilcisi Cruzeiro'yu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ancak maça damga vuran olay, bir Racing taraftarının maça dedesinin kafatasıyla gelmesiydi.

"BU BENİM BÜYÜKBABAM"

Paraguay'ın başkenti Asunción'da oynanan maçta, taraftar kafatasını öperek, "Bu benim büyükbabam Valentín Aguilera. O benim aşkım, Racing benim aşkım ve dedemin de aşkıydı," dedi.

"KAPI KONTROLÜNDEN NASIL GEÇTİ"

Spikerin, "Kapı kontrolünden bir insan kafatasıyla nasıl geçtin?" sorusuna taraftar, "Onu inancımla, Racing'e olan sevgimle geçirdim, o kendi kendine geçti," diye cevap verdi. Spiker, bu durumu "Futbola duyulan tutkunun ölüm sınırlarını bile aştığının kanıtı" olarak yorumladı.