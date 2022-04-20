Samsunspor, Adanaspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Samsunspor, Adanaspor'a konuk olacak

20.04.2022 15:23
Samsunspor, Adanaspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak Yılport Samsunspor, bu maçı kazanarak play-off iddiasını gelecek haftalara taşımayı hedefliyor.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak Yılport Samsunspor, bu maçı kazanarak play-off iddiasını gelecek haftalara taşımayı hedefliyor.

Yılport Samsunspor, ligde yaptığı son 6 maçta sadece bir galibiyet alırken, hanesine 4 puan yazdırabildi.

Play-off hedefinden uzaklaşan kırmızı-beyazlı ekip, yarın deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor'u mağlup ederek ilk 6 için umudunu sürdürmek istiyor.

Samsun ekibinde Ali Kılıç ve Recep Burak Yılmaz, sakatlıkları nedeniyle Adanaspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor. Geçen hafta kart cezalısı olan Yasin Öztekin ve Berk Taşkın'ın ise bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Yücel Uyar, takımın başında ilk kez Adanaspor maçında sahaya çıkacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Adanaspor-Yılport Samsunspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

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Kaynak: AA

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