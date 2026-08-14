Samsunspor'dan Arbnor Muja ile Yollar Ayrıldı

Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muja'ya bugüne kadar takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Açıklamada, Muja'nın kulüpte bulunduğu süre boyunca çalışkanlığı ve enerjisiyle takıma önemli katkılar sunduğu kaydedildi.