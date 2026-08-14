Samsunspor'dan Arbnor Muja ile Yollar Ayrıldı
Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja'ya teşekkür ederek yollarını ayırdı.
Samsunspor, Arnavut futbolcu Arbnor Muja ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Muja'ya bugüne kadar takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, Muja'nın kulüpte bulunduğu süre boyunca çalışkanlığı ve enerjisiyle takıma önemli katkılar sunduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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