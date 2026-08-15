Samsunspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Samsunspor, Göztepe ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürdü. Sakat oyuncular antrenmana katılmadı.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 17 Ağustos Pazartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yaklaşık 1 saat 10 dakika çalıştı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Jaures Assoumou ve Igor Drapinski antrenmana katılmadı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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