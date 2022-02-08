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Samsunspor, Kongolu Joel Kayamba'yı kiraladı - Son Dakika

Samsunspor, Kongolu Joel Kayamba'yı kiraladı

08.02.2022 20:49
Samsunspor, Kongolu Joel Kayamba'yı kiraladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Kongolu futbolcu Joel Ngandu Kayamba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Kongolu futbolcu Joel Ngandu Kayamba'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Slovakya Fortuna Liga ekiplerinden Viktoria Plzen'de forma giyen 29 yaşındaki Joel Ngandu Kayamba'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşıldığı belirtildi.

Sağ kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını kaydedildi.???????

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Samsunspor, Spor Toto, Slovakya, Fortuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, Kongolu Joel Kayamba'yı kiraladı - Son Dakika Spor


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