Samsunspor, yarın 19 Mayıs'ta Arca Çorum FK'yi yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Samsunspor, yarın 19 Mayıs'ta Arca Çorum FK'yi yenerek yükselişe geçmeyi hedefliyor

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 17.00'de Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. 4 puanla averajla 13. sırada giren kırmızı-beyazlı takımda 5 sakat ve cezalı Elliot Watt forma giyemeyecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasında 1'er galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla ligin beşinci haftasına averajla 13. sırada girdi.

Karadeniz ekibi, sahasında Arca Çorum FK'yi yenerek yükselişe geçmek istiyor.

Sakatlıkları devam eden Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou ile İskoçya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza alan Elliot Watt, Arca Çorum FK maçında forma giyemeyecek.

Tanguy Coulibaly'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Kırmızı-beyazlı takımda yeni transfer Muhammed Bayo'nun ise ilk kez takımla birlikte sahaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Çorum, Spor, Son Dakika

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