Samsunsporlu Muhammed Bayo, Trabzonspor maçı öncesi taraftar için galibiyet istedi - Son Dakika
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Samsunsporlu Muhammed Bayo, Trabzonspor maçı öncesi taraftar için galibiyet istedi

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Samsunsporlu Muhammed Bayo, Trabzonspor maçı öncesi taraftar için galibiyet istedi
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Samsunsporlu Muhammed Bayo, Trabzonspor maçının çok zor geçeceğini belirterek milli arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi. Bayo, genç bir takım olduklarını ve taraftar için galibiyeti çok istediklerini, sakatlık sonrası gol atmak için çok çalışacağını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un forvet oyuncusu Muhammed Bayo, birlik ve beraberlik içinde olmaları halinde güzel sonuçlar alacaklarına inandığını belirtti.

Bayo, Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasının çok zor olacağını söyledi.

Milli maç dolayısıyla verilen arayı iyi değerlendirdiklerini vurgulayan Bayo, "Genç bir takımız. Sahada elimizden geleni yapacağız. Bu galibiyeti taraftarımız için çok ama çok istiyoruz." dedi.

Milli arada çok iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Bayo, "Şimdi birlik beraberlik gösterme zamanı. Hem oyuncular hem kulüpte çalışanlarla birlikte taraftarımızla birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekecek. İnşallah bunu başarabilirsek iyi sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammed Bayo, sakatlık nedeniyle Samsunspor'a yeterli katkıyı veremediğine ve henüz golü bulunmadığına işaret ederek, "Üç ay boyunca oynayamamıştım ama iyi bir mantalite ile geri geldiğimi söylemem gerekiyor. İnşallah takımım da bana gol atma konusunda yardımcı olacaktır. Elbette zor dönemden geçerken gol atmak kolay olmuyor, özellikle sonuçlar kötü olduğunda ama inşallah çok fazla çalışıp olabildiğince gol atmaya gayret edeceğim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
TrabzonsporSporSon Dakika

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