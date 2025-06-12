Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi dün gece İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde dün yapılan yönetim toplantısının ardından asbaşkan Acun Ilıcalı, istifa kararı aldı. Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Değerli Fenerbahçe Camiası, büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim" dedi.
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Son Dakika › Spor › Sane İstanbul'da, Ilıcalı İstifa Etti - Son Dakika
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