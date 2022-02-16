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Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı

16.02.2022 17:53

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, Abramovich'in servetini silip süpürdü. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in şirketi bir günde 776 milyon euro kaybetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich bir günde, servetinin 13'te 1'ini kaybetti. Rus milyarderin 776 milyon eurosu 24 saatte buhar oldu.

Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini süpürdü! Bir günde buhar olan para akıllara zarar

1 MİLYAR EUROYU GEÇTİ

Rusya'da Abramovich'in sahip olduğu Evraz şirketi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar nedeniyle büyük kayıp yaşadı. ki ülke arasında savaş çıkma ihtimali Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Afrika'da iş yapan Evraz şirketini olumsuz etkiledi. NTV Spor'un aktardığı habere göre; Piyasaların durmasına neden olan savaş ihtimali, Abramovich'in 3 haftada 1 milyar Euro'dan fazla kayıp yaşamasına neden oldu.

110 BİN ÇALIŞANI VAR

Rus milyarderin şirketi Evraz'da dünya genelinde 110 bin çalışanı bulunuyor. Borsa uzmanı Tim Worstall, "Piyasalar savaş ihtimalinden dolayı endişeli. Evraz şirketi de bundan etkilendi ve değer kaybı yaşadı." yorumunda bulundu.

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İngiltere Premier Lig, Chelsea, Ukrayna, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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