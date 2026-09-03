Saviolo'nun omzunda kanama ve ödem tespit edildi - Son Dakika
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Saviolo'nun omzunda kanama ve ödem tespit edildi

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Trabzonspor'da Amedspor maçında sakatlanan Noah Saviolo'nun sağ omzunda kanama ve kemik ödemi tespit edildi. Tedavisine sağlık ekibi tarafından başlanan genç futbolcunun iyileşme süreci takip ediliyor.

Trabzonspor'da Amed SF karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo'nun sağ omzunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed SF ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un genç futbolcusu Noah Saviolo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edildiğini belirtti.

Sağlık ekibi tedaviye başladı

Prof. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 3. haftasında oynadığımız Amedspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Noah Saviolo'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ omuz arka kas grubunda yaralanmaya bağlı kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Ödem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Saviolo'nun omzunda kanama ve ödem tespit edildi - Son Dakika

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