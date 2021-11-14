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Şaziye İvegin Üner için tören yapıldı - Son Dakika

Şaziye İvegin Üner için tören yapıldı

14.11.2021 19:17
Şaziye İvegin Üner için tören yapıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Polonya ile oynadığı karşılaşma öncesi aktif basketbol yaşamını sonlandıran Türk basketbolunun efsanevi isimlerinden Şaziye İvegin Üner için tören gerçekleştirildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ikinci maçında Polonya ile oynadığı karşılaşma öncesi aktif basketbol yaşamını sonlandıran Türk basketbolunun efsanevi isimlerinden Şaziye İvegin Üner için tören gerçekleştirildi.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadele öncesinde TBF Başkanvekili Ömer Onan, Türk basketboluna hizmetleri nedeniyle Şaziye İvegin Üner'e teşekkür plaketinin yanı sıra milli takım forması takdim etti. Milli Takım düzeyinde toplam 329 resmi maça çıkan 1982 doğumlu Şaziye İvegin Üner; Polonya'da düzenlenen 2011 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve Fransa'da düzenlenen 2013 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya sevinci yaşadı. Üner; 2012 yılında Londra ve 2016 yılında da Rio'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları kadrolarında yer aldı. Milli yıldız ayrıca; 2014 yılında ev sahipliğimizde organize edilen Dünya Şampiyonası'nda forma giydi.


Şaziye İvegin Üner için tören yapıldı
Şaziye İvegin Üner için tören yapıldı
Şaziye İvegin Üner için tören yapıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Şaziye İvegin, Polonya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şaziye İvegin Üner için tören yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şaziye İvegin Üner için tören yapıldı - Son Dakika
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