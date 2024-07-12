Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Turnuvaları başlıyor

Spor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın organizasyonuyla düzenlenen "Köy Turnuvaları" bu hafta sonu başlıyor.

Köylerin spor tutkusunu ve dostluklarını pekiştirmenin amaçlandığı turnuvaya ilişkin konuşan Başkan Yılmaz, tüm takımlara başarı dileyerek, "Spor, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin simgesidir. Fair-play ruhu; sadece sahada değil, hayatın her alanında rehberimiz olmalıdır. Bu turnuvanın, dostluk bağlarını güçlendiren ve unutulmaz hatıralara sahne olan bir etkinlik olmasını diliyorum" dedi.

Turnuvanın ilk maçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü oynanacak. Açılış maçında Beykent Stadyumu'nda saat 17.00'de Bilek ile Dımışkılı karşı karşıya gelecek. Aynı gün ve aynı saatte M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Göksüncük ile Battal mücadelesi yaşanacak. Bu iki maçın hemen ardından, saat 18.20'de Beykent Stadyumu'nda Dündarlı ile Aşağı Arıl, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Bayatlı ile Bağbaşı sahaya çıkacak. Saat 19.40'ta Beykent Stadyumu'nda Bedirkent ile Erikli, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Cerit Yeniyapan ile Aktoprak kozlarını paylaşacak. İlk günün son maçları ise saat 21.00'de Beykent Stadyumu'nda Yalangoz ile Beylerbeyi, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Kızık Hamurkesen ile Uğruca arasında oynanacak.

Turnuvanın ikinci gününde, 14 Temmuz 2024 Pazar günü, yine heyecan dolu maçlar izlenecek. Günün ilk maçları saat 17.00'de Beykent Stadyumu'nda Atabek ile Tekirsin, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Köksalan ile Akçaburç arasında yapılacak. Saat 18.20'de Beykent Stadyumu'nda Sofalıcı ile Dülük karşılaşırken, saat 19.40'ta Beykent Stadyumu'nda Karacaburç ile Serintepe, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Çaykuyu ile Karasakal mücadele edecek. İkinci günün son maçları saat 21.00'de Beykent Stadyumu'nda Akçagöze ile Öğümsöğüt, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Yayıktaş ile İncesu arasında oynanacak.

Turnuvada, takımlar arasındaki rekabetin yüksek olması bekleniyor. Başkan Umut Yılmaz, sporun birleştirici gücüne inanarak, bu tür organizasyonların toplumun bir araya gelmesinde ve gençlerin spora yönlendirilmesinde büyük rol oynadığını söyledi.

"Yürekten başarılar diliyorum"

Tüm maçların fair-play ruhu içinde geçmesini temenni eden Başkan Yılmaz, "Turnuvamızın, katılımcı köylerin sergileyeceği üstün performans, dayanışma ve centilmenlik ile hafızalara kazınacağından en ufak bir şüphem yok. Spor, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin simgesidir. Turnuvaya katılacak tüm takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. Fair-play ruhu; sadece sahada değil, hayatın her alanında rehberimiz olmalıdır. Bu turnuvanın, dostluk bağlarını güçlendiren ve unutulmaz hatıralara sahne olan bir etkinlik olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuva öncesi toplantı

Turnuva öncesi Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde bilgilendirilme toplantısı yapıldı. Turnuvanın kuralları, karşılaşma takvimi ve final maçına ilişkin konular hakkında katılımcılara bilgi verildi. Toplantı sonunda katılımcı takımlara top ve forma hediye edildi. - GAZİANTEP