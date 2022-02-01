Sekidika kiralık olarak Eyüpspor'da

Galatasaray, Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı. Nijeryalı kanat oyuncusunun satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Pena ve Gomis'i İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, takımdaki bazı oyuncularla da yollarını ayırmaya başladı. Bu kapsamda Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika, satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Eyüprspor'a kiralandı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.