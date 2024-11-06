Semih Kılıçsoy’un İlk Gol Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Semih Kılıçsoy’un İlk Gol Sevinci

Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 yenerek Semih Kılıçsoy'un bu sezonki ilk golünü attığını gördü.

06.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki ilk golünü Malmö ağlarına attı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, evinde İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 76. dakikada Ernest Muçi ve 85. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Semih, böylelikle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşamış oldu. UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 5, Süper Lig'de 9 kez top koşturan 19 yaşındaki oyuncu, sezon başında Galatasaray'a karşı elde edilen Süper Kupa zaferinde de 68 dakika sahada kalmıştı.

Semih Kılıçsoy'un, ayrıca Trendyol Süper Lig'de 4 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Malmö, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Kılıçsoy’un İlk Gol Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti Çağla Çetin, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti
21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
20:16 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk’le görüştü iddiası Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:21 Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:17 Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada
08:52 Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD’de gündem oldu Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu
08:46 Trump’la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 21:44:28. #1.11#
SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy’un İlk Gol Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.