Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika
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Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi!

23.05.2023 22:17

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçından sonra basına yapmış olduğu, "Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" açıklamalarından dolayı 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

TFF'nin açıklamasında, Güneş'in, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti. Bu mücadeleyi konuk ekip, 4-1 kazanmıştı.

İşte Şenol Güneş'in o sözleri;

Mücadelenin ardından TFF'yi eleştiren. Güneş, "Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?' Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray- Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım" demişti.

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Adana Demirspor, Beşiktaş, Adana, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi! - Son Dakika


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