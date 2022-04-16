Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu - Son Dakika
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Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu

16.04.2022 13:13

Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un yıllar önce Kadıköy'de kale arkasından seyrettiği maçın fotoğrafını geçen hafta Galatasaray'a gol attığı maçın fotoğrafıyla birlikte "öncesi-sonrası" diye yayınladı. Maç izlediği tribüne çıkıp gol sevinci yapan Serdar'ın paylaştığı video taraftarlar tarafından çok beğenildi.

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, İsmail Kartal'la birlikte takımın değişilmezi oldu. Galatasaray maçında fileleri sarsan 30 yaşındaki forvet, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı öncesinden yaşamış

FİLM SENARYOSU GİBİ

Yıllar önce Van Persie'yi kale arkasından kayda alan ve gol sevinci yapan Serdar, Galatasaray maçından sonra o tribüne çıkıp sevinç yaşadı. Serdar bu videoyu sosyal medyadan "Öncesi ve sonrası" notuyla paylaştı.

Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı öncesinden yaşamış

TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Küçüklüğünden beri Fenerbahçeli olduğunu, maçları kahvehanede ve zaman zaman Kadıköy'de izlediğini söyleyen Serdar'ın paylaşımına taraftarlar beğeni yağdırdı.

Bu paylaşımdan film yapılır! Serdar Dursun şimdiki zamanı çok önceden yaşamış

SEMİH ŞENTÜRK SONRASI İLK

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar, 27 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. 2010-11 sezonundan sonra 10 gol atan Semih'in ardından bu sayıya ulaşan ilk Türk oldu.

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Serdar Dursun, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu - Son Dakika
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