Serdar Dursun yıllar önce tribünde izlediği maçın kaydını, geçen haftaki maç görüntüleriyle birlikte paylaştı: Kıyamet koptu - Son Dakika

Fenerbahçe'nin forveti Serdar Dursun, İsmail Kartal'la birlikte takımın değişilmezi oldu. Galatasaray maçında fileleri sarsan 30 yaşındaki forvet, yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

FİLM SENARYOSU GİBİ

Yıllar önce Van Persie'yi kale arkasından kayda alan ve gol sevinci yapan Serdar, Galatasaray maçından sonra o tribüne çıkıp sevinç yaşadı. Serdar bu videoyu sosyal medyadan "Öncesi ve sonrası" notuyla paylaştı.

TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Küçüklüğünden beri Fenerbahçeli olduğunu, maçları kahvehanede ve zaman zaman Kadıköy'de izlediğini söyleyen Serdar'ın paylaşımına taraftarlar beğeni yağdırdı.

SEMİH ŞENTÜRK SONRASI İLK

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar, 27 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. 2010-11 sezonundan sonra 10 gol atan Semih'in ardından bu sayıya ulaşan ilk Türk oldu.