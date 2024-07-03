Serge Aurier, Galatasaray'dan ayrıldı

Spor

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli futbolcu Serge Aurier, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Aurier, sosyal medya hesaplarından yaptığı veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamünaleyküm. Sevgili taraftarlar, ilk önce sabrınız ve kısa süredeki desteğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki çok eğlendim ancak Afrika Uluslar Kupası'nda yaşadığım sakatlık nedeniyle burada istediğim her şeyi veremediğim için üzgünüm. Bu sakatlık bana çok vakit kaybettirdi. Bana güvendikleri için kulübe çok teşekkür ederim. Çalışanlara, başkana, gönüllülere, teknik direktör ve ekibi ile bu yolculukta bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Şampiyon olduk çünkü Türkiye'nin en iyisiyiz. Hayatım boyunca kalbimde olacaksınız ve nerede olursam olayım sizi savunacağım. Başarı ve mutlu bir sezon geçirmenizi diliyorum. Teşekkürler Galatasaray."

Galatasaray'ın geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 31 yaşındaki sağ bek, sakatlığı nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebildi.