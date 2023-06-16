Sergen Yalçın'a Azeri takımından teklif iddiası! - Son Dakika
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Sergen Yalçın'a Azeri takımından teklif iddiası!

Sergen Yalçın'a Azeri takımından teklif iddiası!

16.06.2023 20:08

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'a Azeri takımı Neftçi Bakü'nün talip olduğu iddia edildi. Kulüp sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle ilk kontağı kurulduğu belirtilirken, Yalçın'ın teklifi kabul edebileceği ifade edildi.

Süper Lig devi Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Azeri basınında yer alan habere göre, 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıya Neftçi Bakü'nün talip olduğu öne sürüldü.

TEMASA GEÇİLDİ

Azeri Futbolinfo'da yer alan habere göre, kulüp sponsoru olan firmanın yöneticilerinden birinin yaptığı görüşmeyle Sergen Yalçın ile ilk kontağı kurdu, Reghecampf ile yolların ayrılmasıyla müzakerelerin daha ciddi olarak yürütüleceği ifade edildi.

KABUL EDEBİLİR

Uzun süredir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın Süper Lig'den önemli bir teklif almaması durumunda Neftçi'nin başına geçmeyi kabul edeceği iddia edildi. 50 yaşındaki çalıştırıcının adı son dönemde Fenerbahçe ile anılıyor.

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Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sergen Yalçın'a Azeri takımından teklif iddiası! - Son Dakika
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