Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması

31.01.2026 23:14  Güncelleme: 23:43
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. ''Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı.'' diyerek hakeme tepki gösteren Yalçın, transfere de değinerek ''Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız.'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR KARAKTER GÖSTERDİLER"

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Zor, oyunlar zor. Maçları kazanmak çok zor. Kötü başladığımızı düşünmüyorum, enerjik başladık. Rakip kaleye gelmediği anda kontradan gol yedik. Gole rağmen karakter gösterdi oyuncularım, düşmediler. Sonra golü bulduk. İyi mücadele ettik." dedi.

"KAOS ORTAMI VARDI"

Stadyumdaki tepkilere değinen Yalçın, "Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda. Bu da takımı etkiliyor doğal olarak. Ona rağmen, her şeye rağmen kazanmak güzeldir, herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz. Oyuncularım da mutlular. Daha iyi mücadelelerle, oyunlarla sezonu bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"FİZİKSEL OLARAK DÜŞTÜLER"

Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan deneyimli antrenör, "Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var, Cengiz ve Mustafa gibi. Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60-70'e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde, golün gelmesi normal. Son 10-15 dakika atıldık." yorumunu yaptı.

'BİZE OLUNCA KIRMIZI, RAKİBE OLUNCA SARI'

Verilen hakem kararlarını tepki gösteren Sergin Yalçın, "Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı oluyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum." sözlerini sarf etti.

'2-3 OYUNCU İNDİREBİLİRİZ'

Transfere de değinen Yalçın, "Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz. Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaalterini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde santrfor göndermez, biz gönderiyoruz kulüp menfaati için. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız." dedi.

'ORKUN İÇİN DE ZOR'

Sergen Yalçın sözlerini, "Orkun için de zor. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu. Türkiye'deki şartlar bambaşka. Avrupa'daki şartlarla, bizim görüşümüz hiç bağdaşmıyor. Yavaş yavaş alışıyor Orkun, bence ortamı anlıyor. Beşiktaş camiasını da sahipleniyor. Gelecek zamanlarda daha da çok sahiplenecek." ifadeleriyle sonlandırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Neco3955 Neco3955:
    Hocam ama gerçekten bu hareket sonrası ağır sakatlanma olabilir onun için kırmızı kart bence doğru karar. 21 4 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Futbolu bazen futbol adamlarına bırakmak lazım. en azından ‘bazen’ :) 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
