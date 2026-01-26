Sergen Yalçın\'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Bu sonucu beklemediklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir skor, kazmamayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar.'' dedi.
Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, ''Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik.'' sözlerini sarf etti.
İkinci yarı inanılmaz, yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık. Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal! Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç."
