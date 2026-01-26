Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik - Son Dakika
26.01.2026 23:04
Beşiktaş, Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ''Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"BAZEN BÖYLE MAÇLAR OLUYOR, NORMAL''

Bu sonucu beklemediklerini ifade eden Sergen Yalçın, "Beklemediğimiz bir skor, kazmamayı bekliyorduk. Konsantrasyon sorunu, oyuncuları sıkıntıya soktu. Eyüpspor iyi mücadele etti, kontralarla bize sıkıntı yarattılar.'' dedi.

''ONUN SIKINTISINI ÇEKTİK''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, ''Cengiz Ünder girdi, çok katkı sağlamaya çalıştı. Kazanabilirdik ama maçtan önce de söyledim, maçlar sahada kazanılır. Kolay gibi maçlarda konsantrasyon sorunu başına çok iş açar. Onun sıkıntısını çektik.'' sözlerini sarf etti.

''ÇOK DERS ÇIKARABİLECEĞİMİZ BİR MAÇ''

İkinci yarı inanılmaz, yağmur, rüzgar, fırtına... Çevirmeye çalıştık ama kazanamadık. Bazen böyle maçlar olabiliyor, normal! Herkesin başına gelebiliyor. Çok ders çıkarabileceğimiz bir maç."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    seninle olmuyor istifa et 1 2 Yanıtla
  • Furkan Zeren Furkan Zeren:
    ne diyor bu 1 1 Yanıtla
