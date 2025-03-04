Sergen Yalçın Okan Buruk ile yönetim arasındaki problemi açıkladı - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın Okan Buruk ile yönetim arasındaki problemi açıkladı

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Ünlü yorumcu Sergen Yalçın 3-3 berabere biten Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Yönetim ile Okan Buruk arasında problem olduğunu belirten Yalçın, "AZ Alkmaar maçı öncesi doğum günü yapılınca yönetim ile Okan Hoca arasında bazı problemler olmuş. 'Bu takımın antrenman yapması lazım, bu takımın dinlenmesi lazım' denmiş. Bunları dışarıdan biliyorum" dedi.

04.03.2025 10:11  Güncelleme: 10:36
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Ünlü spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, 3-3 berabere biten Kasımpaşa- Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"NİYE ÖYLE BİR ALGI OLUŞTURULDU?"

Okan Buruk'a gösterilen tepkiye dair konuşan Sergen Yalçın, "Okan hocayı eleştirmek istemiyorum ama Galatasaray taraftarı fazla yüklendi, herhalde hamlelerden dolayı yüklendiler. Okan Buruk'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Niye öyle bir algı oluşturuldu? Son 2-3 haftadır niye böyle bir algı başladı? Galatasaray, 3 sene önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası mı kazandı" şeklinde konuştu.

"OKAN HOCA 2 SENEDİR ŞAMPİYON OLUYOR"

Okan Buruk'a desteğini sürdüren Sergen Yalçın, "Okan Hoca 2 senedir şampiyon oluyor, Trabzon'a da 90+ bilmem kaçta gol attı. O ne olacak? Kazanınca iyi, kaybedince gitsin. Yok öyle şey. Galatasaray şampiyon olursa bugün Okan hocaya bunları söyleyenler ne yapacak" ifadelerini kullandı.

"BAZI PROBLEMLER OLMUŞ"

Yönetim ile Okan Buruk arasında problem olduğunu belirten Sergen Yalçın, "AZ Alkmaar maçı öncesi doğum günü yapılınca yönetim ile Okan Hoca arasında bazı problemler olmuş. 'Bu takımın antrenman yapması lazım, bu takımın dinlenmesi lazım' denmiş. Bunları dışarıdan biliyorum" dedi.

Sergen Yalçın Okan Buruk ile yönetim arasındaki problemi açıkladı

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Son Dakika Spor Sergen Yalçın Okan Buruk ile yönetim arasındaki problemi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Nasıl olsa ligde bir şekilde şampiyon oluruz, Avrupa önemli değil, zaten UEFA kupamız var bizede Avrupa Aslanı diyorlar, taraftar birşey demez kafamıza göre takılalım diyorlar demek ki. Birkaç futbolcunun ittirmesi ile gidiyor takım, onlarda hiç kart görmüyor şanslarına galiba, böyle idare ediyorlar. 6 3 Yanıtla
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