Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Geniş Video İzle

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın, Gürcistan'ı 3-1 yendiğimiz mücadelenin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Attığı şahane golle tüm dünyada gündem olan Arda Güler'i eleştiren Yalçın, ''Arda'nın çok daha fazla oyuna ağırlığını koyması lazım. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama malesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok'' dedi.

19.06.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye'nin EURO 2024'te Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM"

Vincenzo Montella'nın hamleleri hakkında da konuşan Yalçın,"Montella adına çok ciddi bir şey söyleyeceğim. 75. dakikada 5'li savunmaya dönemezsin hocam. Hiç olmadı bu. 5'li savunmaya dönmek, oyunculara 'Geride bekleyin' demektir. Bu maç 2-2 bitseydi, şimdi ne konuşacaktık mesela? 2-2 bitmedi ama bugün için şansa oldu. Kazanarak başlamak çok iyi ama oynanan oyunu göz ardı edemeyiz. Gürcistan'a bu kadar pozisyon veremezsin. Kendimizi kandırmayalım. Bu oyun, konuşulmak zorunda. Son 15 dakika eziyet yaşattı. Bu eziyeti yaşatmasına gerek yoktu. Gürcistan, bundan sonra kalan iki maçta gol bile atamaz." diyerek eleştirdi.

"SADECE 1 GOL ATMAKLA OLMAZ"

Attığı şahane golle tüm dünyada gündem olan Arda Güler'i eleştiren Yalçın, "Arda'nın çok daha fazla oyuna ağırlığını koyması lazım. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama malesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok" dedi.

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler\'e demediğini bırakmadı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Sergen Yalçın, Antalyaspor, Arda Güler, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Nazim Akkuş: Sergen haklı başka hiç bir katkısı yok hiç mücadele etmedi daha aktif olabilirdi diğer gol yani 1 ci gol daha mukemeldi bence 52 10 Yanıtla
  • rıfat eren: her kelimesine katılıyorum 46 8 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: oyunu okuyan futbolu bilen bir aciklama olmus. Bir gol atti ama oyunda neredeyse hic yok. 36 7 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Adam doğru söylüyor abartmakta üstümüze yok. 26 5 Yanıtla
  • uğur eşme: haklı bence gereksiz şişiriliyor arda doğruya doğru 17 6 Yanıtla
  • Metin Çeki: Sergen bence kıskanıyor,kendiside oynarken yıldız futbolcu idi;90 dakika mı aktif oluyordu.Yıldız futbolcunun oyunda olması rakibin rahat olmasını engeller.2 hareket yapar oyunu çevirir. 10 3 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ: 9. köy 9 2 Yanıtla
  • Osman Turan: hocam 10 numara oynamıyor boş alan birakmiyorlar oyunu arda üzerinden değil de hakan üzerinden planlıyor montella sağ da yalnız kalıyor bence 10 numara da oynasa tam olarak dediklerini yapar ... 6 1 Yanıtla
  • Adem Kolat: Ardanın golünden 5-6 dk sonra üst direkten dönen topları vardı adamın topa vurduğunda o adamı kim bozuyo bi bakın türklerden ilerde oynayıpta en gerideki adamı bu güne kadar kaç kişi bozmuş ona bakın.. ki bu çocuk daha 19 yaşında bunların hepsi bayern munihin araştırıp almadığından oluyo 6 1 Yanıtla
  • ferhat eser: sergen imparatordur vardır bir bildiği 3 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:09 Çanakkale Eceabat’ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında Çanakkale Eceabat'ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında
15:02 Daha 2 aylık evlilermiş Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri “İntihar etti“ olmuş Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş
14:53 TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
14:40 Netanyahu’nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı’nı hedef alan paylaşım Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım
14:01 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor Termometreler 50 dereceyi gösterdi 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
12:16 Dondurmacıda “Yan bakma“ kavgası Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı Dondurmacıda "Yan bakma" kavgası! Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
11:59 Fransız bir futbolsever, Arda Güler’i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti Fransız bir futbolsever, Arda Güler'i A Milli Takım formamızın üzerine resmetti
11:24 İstanbul’un gözde plajında at paniği Yüzlerce insanın arasına daldılar İstanbul'un gözde plajında at paniği! Yüzlerce insanın arasına daldılar
11:17 17 yıllık ihanet Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli 17 yıllık ihanet! Talihsiz adam, kendisinden olmadığını öğrendiği kızların geleceğinden endişeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 17:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement