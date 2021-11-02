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Sergen Yalçın: Yarın mutlaka puanla dönmek istiyoruz - Son Dakika

Sergen Yalçın: Yarın mutlaka puanla dönmek istiyoruz

02.11.2021 21:02
Sergen Yalçın: Yarın mutlaka puanla dönmek istiyoruz

"Ümit ediyorum ileri süreçte toparlanacağız""İlk 2 için şansımız zor""Sonuçlandırmada sorun yaşadığımız bir gerçek"Rıdvan Yılmaz: İyi bir ivme ile başarıyı yakalayacağızİSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "3 maç oynadık, 3'ünü de kaybettik.

"Ümit ediyorum ileri süreçte toparlanacağız"

"İlk 2 için şansımız zor"

"Sonuçlandırmada sorun yaşadığımız bir gerçek"

Rıdvan Yılmaz: İyi bir ivme ile başarıyı yakalayacağız

İSTANBUL, - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "3 maç oynadık, 3'ünü de kaybettik. Yarın mutlaka bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabi kazanmak, sağlam bir oyun oynayarak istediğimiz sonucu almak. Bu çok zor, gruptaki tüm maçlar zor. Bizimle ilgili değişik yorumlar yapılıyor. Biz iyi durumdayız, huzurluyuz. Bizi üzen tek şey sakatlıklar. Arka arkaya oynayamıyoruz. Ümit ediyorum ileri süreçte toparlanacağız" dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı oyuncu Rıdvan Yılmaz, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir kulvar olduğunu belirterek, "Oynadığımız kulvarlardan en zor olanı ve en önemli olanı. Oynadığımız 3 maç, sonuçların bizim adımıza iyi olmadığı ancak zaman zaman oynadığımız oyuncuların çok ciddi oyunlarla bizi tatmin ettiği konusunda hemfikir olabiliriz. Sonuçlandırma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık, basit goller yedik. Oynadığımız takımlar iyi takımlar, bunun farkındayız ama biz de kendi ülkemizin şampiyonu ve iyi takımlarından bir tanesiyiz. Bu sene geniş bir kadro iyi bir kadro kurduk. Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takımımızın ritmini bozdu. Aynı kadroyla arka arkaya maça çıkamadık bir türlü. Bu da bazı sorunlar yarattı bize doğal olarak. Türkiye liginin kötü olduğunu düşünmüyorum, bazı sıkıntılar tabi ki yaşayacağız. Önümüzdeki haftadan sonra oyuncularımız geri geleceklerdir. Oyuncularımız iyi, karakterli oyuncular. İletişimlerimiz iyi. İçerde sorun yaşamıyoruz ama bunu biraz daha çalışıp sonuçlara döndürmemiz gerekiyor. Zannediyorum kısa sürede bu sorunu da çözeceğiz. 3 maç oynadık, 3'ünü de kaybettik. Yarın mutlaka bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabi kazanmak, sağlam bir oyun oynayarak istediğimiz sonucu almak. Bu çok zor, gruptaki tüm maçlar zor" diye konuştu."ÜMİT EDİYORUM İLERİ SÜREÇTE TOPARLANACAĞIZ"Radikal bir değişiklik düşünüp düşünmediği ile ilgili gelen bir soru üzerine ise Yalçın, "Çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. 5-6 oyuncumuz yok yarın. Buna şükrediyoruz çünkü önceki maçta 12-13 oyuncumuz yoktu. Bu sezon çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Bunlar beklediğimiz şeyler değildi. Bazen oyuncuların performansı düşebiliyor ve oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor. Bu olduğu zaman eleştiriler de fazla oluyor. Önemli olan sonuçtur. Tabelaya bakıldığında ne görüldüğünün önemli olduğu bir şeyin içindeyiz. Toparlanacağız. Henüz çok erken. Bizimle ilgili değişik yorumlar yapılıyor. Biz iyi durumdayız, huzurluyuz. Bizi üzen tek şey sakatlıklar. Arka arkaya oynayamıyoruz. Ümit ediyorum ileri süreçte toparlanacağız. Maç kazanabilir veya kaybedebiliriz. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Belli oyuncular var kullanabileceğimiz, 5 oyuncumuzun yerine de birilerini koyacağız" ifadelerini kullandı."İLK 2 İÇİN ŞANSIMIZ ZOR"Sporting'in favori olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "İç sahada oynuyorlar ve İstanbul'da da kazandılar. Favori olmaları normal ama biz de eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımız. İyi bir oyunla, iyi bir mücadeleyle puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. İnşallah iyi bir gün olur bizim için. Ama zaten şansımızın ilk 2 için olduğunu söylemek de şu aşamada zor tabi. Sporting iyi oyunculara sahip bir takım ve çok hızlı oynuyorlar. Kısa zamanda rakip sahaya gidiyorlar. İstanbul'da kornerden goller yemiştik. Korner bölümüne önlem alacağız. Orta sahayı çabuk geçiyorlar, onu engellemeye çalışacağız. Güçlü, sağlam duran, ikili mücadele kazanan taraf olmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir maç olur" şeklinde konuştu."SONUÇLANDIRMADA SORUN YAŞADIĞIMIZ BİR GERÇEK"Takımın final bölümlerinde sıkıntı yaşadığını vurgulayan Yalçın, "Güçlü takımlarla oynuyorsunuz. Hepsi güçlü takımlar. Süreler ilerledikçe sonucu bulamayınca riskler de beraberinde geliyor. Bazen pozisyon hatası, bazen şanssızlıktan oluyor. Basit hatalar veya sonuçlandıramamamız atakları; dönüşlerde gol yemenize sebep oluyor. Herkesin şansa ihtiyacı vardır. Oyunun ne kadar iyi oynarsan oyna şans da önemlidir. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Gereksiz eleştiri oldu. Siz yanlış anladınız. Yakaladığımız pozisyonları gol yapsaydık, farklı şeyler olabilirdi. Bunu mazeret olarak söylemiyorum. Gördüğümüz bu. Sonuçlandırmada sorun yaşadığımız bir gerçek, bu görülüyor. Risk aldığımız bölümlerde pozisyon veriyoruz. Bir şeyleri çevirmek istiyorsan, risk almak zorundasın. Bizim öne geçtiğimiz bir maç olsaydı da onu da görseydik. Biz bulabilsek bakalım ondan sonra nasıl gelişecekti. Şans derken bunu diniyorum. Bunu biz de göremedik. Bazen işler iyi gitmeyebiliyor. Oyunlar kötü olabiliyor. İşin doğasında olan şeyler. Bunlar düzeltilemeyecek şeyler değil. Biz her şeyi düzeltiriz, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Siyah-beyazlı oyuncu Rıdvan Yılmaz ise yaptığı açıklamada, Sergen Yalçın'ın kendisine şans verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, iyi bir ivme yakalayıp başarıyı yakalayacaklarını belirtti.


Rıdvan Yılmaz, Sergen Yalçın, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sergen Yalçın: Yarın mutlaka puanla dönmek istiyoruz - Son Dakika Spor


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