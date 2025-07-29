Sevgi Uzun, Chicago Sky'a Transfer Oldu

Milli basketbolcu Sevgi Uzun, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Chicago Sky'a transfer oldu.

Chicago Sky'ın açıklamasında 27 yaşındaki oyuncuyla "sezon sonu sözleşmesi" imzalandığı duyuruldu.

Kulüp menajeri Jeff Pagliocca, Chicago Sky'ın internet sitesinde yer alan değerlendirmesinde Sevgi'yi iki yönlü bir oyun kurucu olarak kadrolarına katmaktan heyecan duyduklarını belirterek "WNBA ve yurt dışındaki performansıyla üst düzey bir seviyeye çıkan oyuncu, güçlü bir oyun kurucu ve savunmacı olduğunu kanıtlamayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

WNBA kariyerinde Dallas Wings ve Phoenix Mercury formaları giyen basketbolcu, bu sezon Phoenix Mercury'de 7 maçta 11 sayı ve 14 asist üretti.