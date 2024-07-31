Sevilla, Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı

Sevilla, son olarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, son olarak Leicester City'de forma giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sevilla Kulübü, Nijeryalı forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Iheanacho geride kalan sezonda Leicester City formasıyla 26 maça çıktı. Toplam bin 111 dakika süre alan 27 yaşındaki santrfor, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
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