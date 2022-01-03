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Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı - Son Dakika

Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı

03.01.2022 14:38

- Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği, Şırnak Belediyesi ile Şırnak Valiliğince, il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali gerçekleştirildi.

- Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Şırnak Kültür, Turizm ve Tanıtım Derneği, Şırnak Belediyesi ile Şırnak Valiliğince, il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali gerçekleştirildi.

AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde, Silopi ilçesinde gerçekleştirilen ve 46 takımın katıldığı turnuvanın finali, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, Görümlü Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar'ın katılımıyla yapıldı.

46 takımın katıldığı turnuvada, final müsabakasında Başak Kuyumcu Spor ile Silopi Devlet Hastanesi karşı karşıya geldi. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu müsabakada Başak Kuyumcu Spor 6-2 skorla Silopi Devlet Hastanesini mağlup ederek, il merkezinde gerçekleştirilecek çeyrek finale yükseldi.

Birincilik kupasını kazanan Başak Kuyumcu takımına AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, ikinci olan Silopi Devlet Hastanesi'ne İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca üçüncü olan Başverimli Belediyesi takımına ise AK Parti Şırnak İl Başkanı ile Başverimli Belediyesi Başkanı Medeni Tatar takdim etti. Kültür Şöleni Futbol turnuvasının Silopi Koordinatörü Ak Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek derece yapan takımları tebrik etti.

Ak Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise, "Bu bir dostluk maçıydı. Herke bu işin birincisidir. Bizim için önemli olan dostluktur. Tabi Başak Kuyumcu takımı profesyonelce oynayarak başarılı oldu. Bizim ihtiyacımız olan tek şey kardeşlik ve beraberliktir. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

Kaymakam Kuruca, kazananın dostluk ve kardeşlik olduğunu söyledi. Kuruca, "Silopi kazandı, kültür kazandı. Bizler el ele verip beraber olduktan sonra karşımızda kimin olduğu önemi yok. Hep beraber kazanmaya devam edeceğiz. Silopi ayağını Gençlik Kolları Başkanı Mutafa Dündar gecesini gündüzüne katarak organizasyonu ağır şartlara rağmen üstlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı
Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı
Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı

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Hisarcık, Şırnak, Futbol, Silopi, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Silopi'de Kültür Şöleni Futbol Turnuvası'nın finali yapıldı - Son Dakika
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