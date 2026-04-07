Sinan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'nu ziyaret etti

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Görüşme, daha önce gündeme gelen milli marş açıklamasıyla birlikte dikkat çekti.
A Milli Takım’ın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılması sonrası Sinan Akçıl, yeni bir milli marş hazırlayacağını açıklamıştı. Bu sözlerin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Akçıl’ı aradığı da gündeme gelmişti.
Gerçekleşen ziyaretin, söz konusu milli marş çalışmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)