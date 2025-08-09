TFF 2'nci Lig ekiplerinden Muğlaspor ve Fethiyespor'un Kartepe kampında oynadıkları hazırlık maçı sis nedeniyle yarıda kaldı. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı'nın birlikte izlediği özel müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Fethiyespor'un golünü Kaan Türkmen, Muğlaspor'un golünü ise Yasin Abdioğlu kaydetti. Karşılaşmanın hakemleri yoğun sis nedeniyle 65'inci dakikada karşılaşmayı sona erdirdi.
Son Dakika › Spor › Sis nedeniyle hazırlık maçı yarıda kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?