Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Hakan Arslan'ın açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Hakan Arslan'ın açıklamalarına cevap verdi

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, takımdan ayrılan Hakan Arslan'ın basın açıklamasına yanıt vererek, sosyal medya hesabından ses kayıtlarını paylaştı. Karagöl, Arslan'ın iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

29.06.2024 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, dün takımdan ayrıldığını açıklayan Hakan Arslan'ın yapmış olduğu basın açıklamasına istinaden sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, takımdan ayrılan Hakan Arslan ile ilgili açıklama yaptı.

Takımdan ayrılan Hakan Arslan basın açıklamasında, "Sezonun sonuna doğru benim hiçbir şekilde fikrim alınmadan, görüşme dahi yapılmadan, 'Hakan Arslan, sezon sonu futbolu bırakarak teknik heyetimize dahil olacak' açıklaması yapıldı. Bu basiretsiz açıklamaları yapan ve benim kadar Sivasspor'a hizmeti bulunmayan yöneticilerin, benim kariyerim hakkında yapmış olduğu açıklamaları şaşkınlıkla takip ettim" sözlerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Sivasspor'dan şu şekilde cevap verilmişti:

"'Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?' sorusuna Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız" diyerek cevaplamıştır. Ancak farklı sosyal medya platformlarında, 'Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor' paylaşımları yapılmış bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir."

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bahsi geçen radyo programındaki bölümün ses kayıtlarını paylaşarak Hakan Arslan'ın bahsettiği gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Karagöl, paylaşımında, "Sosyal medyadan yanlış ifadeler üzerinden başkanımıza ve yönetim kurulumuza sitem eden Hakan Arslan ve Sivasspor aleyhine çalışan sosyal medya trolleri için röportajın bu bölümünü yeniden yayınlıyorum. Takdir Sivasspor taraftarı ve kamuoyunundur" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Hakan Arslan, Sivasspor, Sivas, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Hakan Arslan'ın açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:52:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Hakan Arslan'ın açıklamalarına cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement