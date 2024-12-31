Sivasspor Belek\'te Antrenman Yapıyor

Spor

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün öğlen yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kampın 5. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışması yapan Yiğidolar, son bölümse ise pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS