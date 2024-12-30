Sivasspor Belek\'te Antrenmanlara Devam Ediyor

Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Kampın 4. gününde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyun kurma çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 11'e 11 taktik maç yaparak günü tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS
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