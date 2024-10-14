Sivasspor\'dan Hatayspor Maçı Hazırlığı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman aerobik koşu ile başladı. Ardından 5'e 5 turnuva yapan Yiğidolar, koordinasyon çabukluk ve çıkışlar yaptıktan sonra dayanıklılık çalışmaları ve 3 grup halinde yarım saha çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS