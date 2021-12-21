Sivasspor ile Rizespor 19. kez karşılaşacak

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında mücadele edeceği Ç. Rizespor ile ligde 19. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor, yarın saat 17.00'da sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 19. kez rakip olacak. İki ekip arasında geride kalan 18 lig maçının 4'ünü Sivasspor, 6'sını da Rizespor kazandı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Taraflar arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 33 gol atıldı. Sivasspor rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 17 gol gördü. Sivasspor ile Çaykur Rizespor son olarak geçen sezonun ikinci devresinde karşılaşmış, maç golsüz beraberlikle sona ermişti.

Sivasspor ile Rizespor arasındaki oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle:

2005-2006 sezonu

Rizespor-Sivasspor: 1-0

Sivasspor-Rizespor: 1-2

2006-2007 sezonu

Rizespor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Rizespor: 1-0

2007-2008 sezonu

Rizespor-Sivasspor: 0-2

Sivasspor-Rizespor: 0-0

2013-2014 sezonu

Sivasspor-Rizespor: 3-1

Rizespor-Sivasspor: 1-1

2014-2015 sezonu

Sivasspor-Rizespor: 0-1

Rizespor-Sivasspor: 2-1

2015-2016 sezonu

Rizespor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Rizespor: 2-1

2018-2019 sezonu

Sivasspor-Rizespor: 1-1

Rizespor-Sivasspor: 0-0

2019-2020 sezonu

Rizespor-Sivasspor: 2-1

Sivasspor-Rizespor: 1-1

2020-2021 sezonu

Sivasspor- Rizespor: 0-2

Rizespor-Sivasspor: 0-0 - SİVAS