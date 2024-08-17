İnanılmaz son! Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
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Spor

İnanılmaz son! Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi

İnanılmaz son! Sivasspor, Kayserispor\'u deplasmanda 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'a konuk olan Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sivas temsilcisi Uğur Çiftçi'nin kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlarken, ev sahibi takımın 90+1'de Boa Morte ile bulduğu gol, 4.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

17.08.2024 21:23
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Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçınnda Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı konuk takım 2-1 kazandı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmada Kayserispor, Miguel Cardoso'nun 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor'dan bu gole yanıt gecikmedi. Konuk ekip, 17. dakikada Uros Radokovic ile skoru eşitledi ve ilk yarı berabere bitti.

Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi

RADOKOVIC YİNE SAHNEDE

İkinci yarının başında Sivasspor'da tekrar sahneye çıkan savunma oyuncusu Uros Radokovic, 50. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 74. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi

KAYSERİSPOR'UN SON DAKİKA GOLÜ VAR'A TAKILDI

Kayserispor'un 90+1'de Boa Morte ile bulduğu gol, 4.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 4 yaptı. İlk haftayı BAY geçen Kayserispor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

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Son Dakika Spor İnanılmaz son! Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk: Ne inanılmaz son abartmayın Güzel oynadı kazandı... 0 0 Yanıtla

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