Sivasspor'un Malili forveti Mustapha Yatabare, futbol sahasını boks ringine çevirdi, Galatasaray maçında olmayabilir

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta Sivassporlu Yatabare, rakibine tokat atarak takımını 10 kişi bıraktı.

RAKİBİNE TOKAT ATTI

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Ümraniyespor ile kozlarını paylaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare, rakibine tokat atarak oyundan atıldı.

DİREKT KIRMIZI GÖRDÜ

Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Golcü oyuncuya Hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi. Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇINI KAÇIRABİLİR

Direkt kırmızı kartta en az 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.