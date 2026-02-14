Sivasspor ve Vanspor 3-3 Berabere - Son Dakika
Spor

Sivasspor ve Vanspor 3-3 Berabere

14.02.2026 18:24
Trendyol 1. Lig'de Sivasspor, Vanspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta 6 gol ve 7 sarı kart çıktı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ömer Lütfü Aydın, Kerem Kalkan

Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 22 Mert Çelik), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Avramovski), Charisis (Dk. 46 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 84 Bekir Böke), Ethemi (Dk. 74 Aly Malle), Manaj

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 81 Bekir Can Kara), Oğulcan Çağlayan (Dk. 81 Emir Bars), Erdem Seçgin (Dk. 46 Jefferson), Traore (Dk. 41 Cedric), Hostikka (Dk. 86 Hasan Bilal), Mamah

Goller: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 28 ve 32 Manaj (Özbelsan Sivasspor) Dk. 30 ve 68 Mamah, Dk. 90+5 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Sabahattin Destici, Dk. 62 Oğulcan Çağlayan, Dk. 63 Jefferson, Dk. 77 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 90+2 Emir Bars (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 37 Charisis, Dk. 57 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: AA

