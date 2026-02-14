Sivasspor ve Vanspor 3-3 Berabere

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ömer Lütfü Aydın, Kerem Kalkan
Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 22 Mert Çelik), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Avramovski), Charisis (Dk. 46 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 84 Bekir Böke), Ethemi (Dk. 74 Aly Malle), Manaj
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 81 Bekir Can Kara), Oğulcan Çağlayan (Dk. 81 Emir Bars), Erdem Seçgin (Dk. 46 Jefferson), Traore (Dk. 41 Cedric), Hostikka (Dk. 86 Hasan Bilal), Mamah
Goller: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 28 ve 32 Manaj (Özbelsan Sivasspor) Dk. 30 ve 68 Mamah, Dk. 90+5 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Sabahattin Destici, Dk. 62 Oğulcan Çağlayan, Dk. 63 Jefferson, Dk. 77 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 90+2 Emir Bars (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 37 Charisis, Dk. 57 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)
Trendyol 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor 3-3 berabere kaldı.
