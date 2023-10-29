SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir ve başkent semalarında gösteri yaptı

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet da Anıtkabir'i ziyaret etti. Vatandaşlar da çoluk çocuk, yaşlı genç demeden Ata'nın huzuruna koştular. Türk havacılığının gururlarından SOLOTÜRK de Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir ve başkent semalarında gösteri yaptı.

VATANDAŞ ATA'NIN HUZURUNDA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş Ata'nın huzuruna çıktı.

DEVLET ERKANI DA ANITKABİR'E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'de düzenlenen programa katıldı. Heyette CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bakanlar da yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne bir mesaj yazdı. Mesajı sesli okuyan Erdoğan, "100. yıla ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, ehil ve emin ellerdedir. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız." dedi.

NEFES KESEN GÖSTERİ

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK, Anıtkabir ve Başkent semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gösteri uçuşu gerçekleştiren SOLOTÜRK, izleyenlerin adeta nefesini kesti.