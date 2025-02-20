Nurullah Eliş Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Nurullah Eliş Türkiye Üçüncüsü Oldu

Nurullah Eliş Türkiye Üçüncüsü Oldu

Türkiye Okul Sporları Gençler Güreş Şampiyonası, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 160 sporcunun katılımıyla Tokat'ta düzenlendi.

20.02.2025 14:50
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Türkiye Okul Sporları Gençler Güreş Şampiyonası, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 160 sporcunun katılımıyla Tokat'ta düzenlendi. Manisa'yı ve Soma'yı temsilen mindere çıkan Nurullah Eliş, 60 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Henüz 1,5 yıllık güreş geçmişi bulunan genç sporcu, ön eleme maçında Kayserili rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde rakibine yenilen ancak rakibinin finale çıkmasıyla repesaj hakkı kazanan Eliş, Sivas Güreş Eğitim Merkezi sporcusunu tuşla yenerek üçüncülük maçına çıktı. Son mücadelede Düzceli rakibini de mağlup eden Nurullah Eliş, Türkiye üçüncüsü oldu.

"Bu başarıyı maden şehitlerine ve tüm Somalılara armağan ediyorum"

Şampiyona sonrası açıklama yapan Nurullah Eliş, "Bu başarımı, başta maden faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize ve tüm Somalı hemşerilerime armağan ediyorum" dedi.

Antrenör Semih Yazıcı: "Soma'dan yeni şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz"

Soma Güreş Takımı antrenörü, Avrupa üçüncüsü ve Dünya ikincisi milli sporcu Semih Yazıcı, öğrencisinin elde ettiği başarının hem Manisa hem de Soma için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Kendi imkanlarıyla büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Yazıcı, "Ben 2008 yılında güreşe başlayıp 2014'te ilk Türkiye madalyamı kazandım. Ama sporcum Nurullah Eliş, 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye madalyası almayı başardı. Ata sporumuz güreşi gençlere sevdirmek ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için yola çıktık. Bu başarıyı tamamen kendi imkanlarımız ve çalışmamızla elde ettik. Bundan sonra Nurullah'ın ve diğer sporcularımızın başarısını artırmak için herkesin maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var" diyerek çağrıda bulundu.

Yazıcı, Soma'da güreşin gelişmesi için tüm kesimlerden destek beklediklerini de belirterek "Herkes elini taşın altına koymalı. Güreşi Soma'da daha güçlü bir noktaya taşımak için hep birlikte çalışmalıyız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nurullah Eliş Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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