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Son dakika... Gaziantep FK'den Bursaspor'a transfer olan iki oyuncuya teşekkür - Son Dakika

Son dakika... Gaziantep FK'den Bursaspor'a transfer olan iki oyuncuya teşekkür

09.02.2022 09:38
Son dakika... Gaziantep FK'den Bursaspor'a transfer olan iki oyuncuya teşekkür

Son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bursaspor'a transfer olan Yusuf Türk ile Enver Cenk Şahin'e teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Bursaspor'a transfer olan Yusuf Türk ile Enver Cenk Şahin'e teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Türk ve Enver Cenk Şahin'in Bursaspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcumuz Yusuf Türk, sezon sonuna kadar Bursaspor'da kiralık olarak forma giyecektir. Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi ise karşılıklı olarak anlaşılarak sonlandırılmıştır. Cenk Şahin ve Yusuf Türk'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Enver Cenk Şahin, Gaziantep FK, Bursaspor, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Gaziantep FK'den Bursaspor'a transfer olan iki oyuncuya teşekkür - Son Dakika Spor


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