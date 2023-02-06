10 ilimizi vuran deprem sonrası Türkiye'deki tüm spor organizasyonları durduruldu - Son Dakika
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10 ilimizi vuran deprem sonrası Türkiye'deki tüm spor organizasyonları durduruldu

06.02.2023 11:55

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin ardından ikinci bir duyuruya kadar ülkedeki tüm spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük deprem, 10 ilimizde can kayıplarına neden oldu. Bu gelişme üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı.

SPOR ORGANİZASYONLARI İKİNCİ BİR AÇIKLAMAYA KADAR DURDURULDU

Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor 10 ilimizi vuran deprem sonrası Türkiye'deki tüm spor organizasyonları durduruldu - Son Dakika


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