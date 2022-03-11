Son dakika: Göksel Gümüşdağ: "Rapor gelmeden kararın verilmesi doğru değil" - Son Dakika
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Son dakika: Göksel Gümüşdağ: "Rapor gelmeden kararın verilmesi doğru değil"

11.03.2022 00:57
Son dakika: Göksel Gümüşdağ: "Rapor gelmeden kararın verilmesi doğru değil"

Son dakika haberlerine göre Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakemlerle ilgili raporların gelmeden MHK'nın böyle bir karar vermesinin zaman olarak doğru olmadığını söyledi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hakemlerle ilgili raporların gelmeden MHK'nın böyle bir karar vermesinin zaman olarak doğru olmadığını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir Futbol Kulübü olarak Merkez Hakem Kurulu'nun kararını desteklemediklerini belirten Gümüşdağ, "Şekil ve zaman olarak doğru bir zaman olmadığını söyledik. TFF'den bununla ilgili cevap bekliyoruz. Türk futbolunun hakemlik müessesiyle ilgili sorunları geçmişten beri var, gelecekte de olacak. Ama MHK yapısının dünyadaki örneklerindeki gibi sağlam bir yapıya oturtalım, kişiler değil sistemi tartışalım diye konuştuk arkadaşlarla. Bu yapının özellikle MHK işleyişinin değişmesi, iyileştirilmesi noktasında bir komisyon kurudu. Bu komisyonun gerek Kulüpler Birliği, gerek TFF bir danışman görevlendirdi. David Elleray dünya futbolunun kurallarını uygulayan, görüş alınan bir kişi. Bu adamın raporunu bekliyoruz. Bu rapor gelmeden böyle bir kararın verilmesi şekil ve zaman olarak doğru olmadığını ifade ettim. Bugün de aynı kararımı yeniledim. Bu rapor çıkmadan iki aydır MHK'de görev yapan bir MHK heyetinin bu kararı baştan sona irdelemesi mümkün değil. Geçen sene yaş haddinden dolayı hakemliğe devam etmesini istediğimiz bir hakem için talimat değişikliği yapıp bugün teşekkür ediyoruz. O hakemler içinde farklı arkadaşların performansımı düşüktü, sebebi neydi. Bunlar açıklanmadan karar alınması doğru değil. Hakemlerle ilgili zaman zaman sorunlarımız oldu ve dile getirdik. Bugün gönderilecek isimler gittiğinde içerideki isimlerden de kamuoyunun performans olarak düşük bulduğu hakemlerin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunları yanlış bulduğunu Başakşehir FK Başkanı olarak ifade ettim. Sorularımız var. Bunun cevaplarını bekliyoruz. İsimler değil, sistemi tartışıyoruz. Kulüplerde de farklı farklı görüşler var. Bu çok normal. Ama hepimizin temennisi Türk futbolunun doğru bir sistemi planlaması. Bu planlamanın raporu gelmeden mutabık olduğu bir dünya ismi var. David'in raporu gelmeden açıklanması yanlış oldu. Bu kararımın arkasındayım. Bu hakemler gitti, bundan sonra bütün maçlar dört dörtlük mü olacak onu mu çıkartalım. Bu hangi kritere göre yapıldı bilmiyoruz. Doğru bulmadığımı ifade ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Göksel Gümüşdağ: 'Rapor gelmeden kararın verilmesi doğru değil' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Göksel Gümüşdağ: "Rapor gelmeden kararın verilmesi doğru değil" - Son Dakika
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