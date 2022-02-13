Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü Zafer Turan, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Turan, rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazanmanın önemine değindi.

Sahada galibiyet için her şeyi yaptıklarını vurgulayan Turan, "Önceki haftalarda skoru yakalıyor ama koruyamıyorduk. Bugün bunun da üstesinden geldik, bu bizim için yarışın içinde olmak adına çok önemliydi. Bugün sadece bir galibiyet aldık. Önümüzde uzun bir yol var. Sonunda mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz. Güçlü ve iyi bir kadroyuz. Bu kadro bu işi sonuna kadar götürebilecek güce sahip. İnşallah hedefe ulaşırız." diye konuştu.

Turan, Oğulcan Çağlayan'ın kendileriyle henüz 2 idmana çıktığını ve rotasyon yapacak bir kadroya sahip olduklarını da dile getirdi.

Mustafa Gürsel: "Hakem maçın sonucuna etki etti"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, hakemin kararlarının maçın sonucuna etki ettiğini dile getirdi.

Üst üste sert maçlar oynadıklarını belirten Gürsel, şunları kaydetti:

"Maçın başında böyle zorlu müsabaka olacağı belliydi. İki takımda mücadele açısından yüksekti ama oyun açısından tatmin edici değildi. Topa hakim olmamıza rağmen istediğimiz pozisyonları bulamadık. İlk penaltıdan sonra motivasyonumuz düştü, penaltı oyunumuzu bozdu. 2 penaltıya da katılmıyorum. Bu maçın sertliğine uygun değildi. Hakemin verdiği 2 penaltı maçın sonucunu belirledi. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bir an önce ayağa kalkıp önümüze bakacağız ve önümüzdeki maçta bunu telafi edeceğiz. Ligde hedefi olan bir takımız. Bunlar olacak hemen tepki vermek önemli, üzgünüz."