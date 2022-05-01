Sait Karafırtınalar: "Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi" - Son Dakika
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Sait Karafırtınalar: "Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi"

01.05.2022 18:48

- Sait Karafırtınalar: "Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi" Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi.

- Sait Karafırtınalar: "Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi"

ADANA - Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi. Daha bizim için lig bitmedi. 2 maçın birini mutlaka kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto 1.Lig'in 34. haftasında Adanaspor, evinde Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Bugün çok üzgünüz. Kazanmayı çok istiyorduk. Kazanamasak da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı. Ama söylenecek çok bir şey yok. Önümüzdeki 2 maçtan mutlaka 3 puan almamız lazım. Oyuna gelince de öne geçmiştik. İstediğimiz şeyleri de yapmaya çalıştık. Haftalardır aynı 11 ile oynuyoruz. Oyuna dışarıdan katkı sağlayacak oyuncularımız yok. Çok isteyen bir Boluspor takımı vardı. Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi. Daha bizim için lig bitmedi. 2 maçın birini mutlaka kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sait Karafırtınalar: Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi
Sait Karafırtınalar: Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi
Sait Karafırtınalar: Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi
Sait Karafırtınalar: Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi

YORUMLAR
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Osman Nuri Işılar: 'Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık' Osman Nuri Işılar: 'Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık' Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Sait Karafırtınalar, Adanaspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Kadro derinliğimiz oyunu kazanmaya yetmedi' - Son Dakika


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