Son dakika haber! Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı

04.04.2022 09:55
Son dakika haber! Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Samsunspor, devre arasında yaptığı 6 transferin hiçbirinden gol katkısı alamadı.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig'de mücadelesini sürdüren Samsunspor, devre arasında yaptığı 6 transferin hiçbirinden gol katkısı alamadı.

Ligde en fazla transfer yapan takım konumunda bulunan Samsunspor, devre arası transfer sezonunda da 6 yeni oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sezon başı 'şampiyonluk' parolası ile yol koyulan kırmızı-beyazlılar alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle Play-Off hattına girmeye çalışırken, kış transfer sezonunda yaptığı transferlerden ise umduğunu bulamadı. Karadeniz temsilcisi son olarak kendi sahasında ilk 6 rakiplerinden Bandırmaspor'a 1-0 kaybetti.

Samsunpor'da 6 yeni transferden hiçbiri gol atamadı

Samsunspor devre arası transfer sezonunda KV Mechelen'den stoper Sheldon Bateau, Oud-Heverlee Leuven U21'den sağ bek Talha Ulvan, Almanya 3. Lig takımlarından Viktoria Berlin'den orta saha Tolcay Ciğerci, Darmstadt 98 U19'dan kenar forvet Ensar Arslan, Viktoria Plzen'den sağ kanat Joel Kayamba (kiralık) ve Ujpest'ten forvet Junior Tallo'yu (kiralık) kadrosuna kattı. Sheldon Bateau 10 maçta 900 dakika görev alırken, gol ve asist katkısı üretemedi. Talha Ulvan 1 maçta 71 dakika oyunda kalırken, Tolcay Ciğerci 5 maçta 176 dakika forma giydi. Joel Kayamba 7 maçta 258 dakika süre alan isim oldu. Junior Tallo 6 maçta 288 dakika, Ensar Arslan ise 3 maçta 16 dakika forma giydi. Samsunspor devre arasının ardından 10 karşılaşmada rakip filelere 19 gol atma başarısı gösterirken, kışın yaptığı 6 transferin 2'sinden sadece 1'er asist katkısı aldı. Atılan 17 golün tamamında eski oyuncuların imzası yer aldı.

Devre arası transferlerden en çok katkı alan Eyüpspor

Ligin ilk 7 sırasında yer alan takımlardan Ankaragücü ve BB Erzurumspor devre arasında transfer yapmadı. Ümraniyespor 4, İstanbulspor ise 2 transfer yapmasına rağmen bu oyunculardan skor katkısı alamadı. Devre arasında 4 oyuncu transfer eden Bandırmaspor'da Milutin Osmanij süre aldığı 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Kış transfer sezonunda 10 oyuncu ile kadrosunu güçlendiren Eyüpspor'da ise Galatasaray'dan kiralanan Oğulcan Çağlayan 7 maçta 3 gol, Dinamo Kiev'den kiralanan Gerson Rodrigues 1 maçta 1 gol, 1 asist ve Vorskla Poltava takımından kiralanan Oliver Thill de 1 maçta 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. - SAMSUN

Son dakika haber! Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı
Son dakika haber! Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı

YORUMLAR
500
Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak Samsunspor ile Bandırmaspor 10. randevuya çıkacak Samsunspor, yarın sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek Samsunspor, yarın sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek

Bandırmaspor, Samsunspor, Spor Toto, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Boşanmak isteyen karısının giysilerini asetonla yakmak isterken bütün binayı yaktı
10:03 Heyelan nedeniyle iki yönlü kapatılmıştı! Bolu Dağı Tüneli yeniden ulaşıma açılmak için gün sayıyor
09:57 Ayda binlerce euro kazanıyor! Hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın sırrını buldu
09:57 64'üncü Grammy Ödülleri'nde en iyiler beli oldu: Törene Zelenski damga vurdu
09:54 ENAG, Mart ayı enflasyon rakamını 142.63 olarak açıkladı!
09:39 Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm
09:34 Sevgilisinin bilgisayarını açan kadın, gördüklerinden sonra düğünü iptal etti: İş arkadaşlarının çıplak fotoğraflarını saklıyormuş
09:32 Skandaldan kıl payı dönüldü! Ankaragücü-Eyüp karşılaşmasında file delik çıkınca ortalık karıştı
09:31 Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim
09:17 Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı öne sürülen Farah Zeynep Abdullah'tan cevap geldi: Ayıp ve uydurma bir haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 10:09:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Samsunspor devre arası transferlerinden gol bulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement