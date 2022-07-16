Son dakika haberi: Giresunspor'da transfer atağı sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Giresunspor'da transfer atağı sürüyor

16.07.2022 15:29
Son dakika haberi: Giresunspor'da transfer atağı sürüyor

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, transfer atağını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, transfer atağını sürdürüyor. Karadeniz ekibi Giresunspor, son olarak Bosna Hersekli forvet oyuncusu 28 yaşındaki Riad Bajic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajic ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimiz Riad Bajic, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakılarak sağlık kontrollerinden geçirilmiştir. Futbolcumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı. Riad Bajic, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir" denildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Giresunspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Giresunspor'da transfer atağı sürüyor - Son Dakika

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