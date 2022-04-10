Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı - Son Dakika

Kayserispor, Süper Lig'de 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Emrah Başsan ve Olivier Kemen'in golleri ile rakibini 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Göztepe galibiyeti ile kötü gidişat dur diyen sarı kırmızılılar ligde geride kalan 32 hafta sonunda 11 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

32 hafta sonrasında 41 puana erişen sarı kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta sahasında Rizespor'u konuk edecek. - KAYSERİ