Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı

10.04.2022 14:02
Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı

Son dakika haberler: Kayserispor, Süper Lig'de 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Kayserispor, Süper Lig'de 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Emrah Başsan ve Olivier Kemen'in golleri ile rakibini 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Göztepe galibiyeti ile kötü gidişat dur diyen sarı kırmızılılar ligde geride kalan 32 hafta sonunda 11 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

32 hafta sonrasında 41 puana erişen sarı kırmızılı ekip, önümüzdeki hafta sahasında Rizespor'u konuk edecek. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kayserispor 5 maç sonra kazandı - Son Dakika
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